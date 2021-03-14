Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 14 марта
Жителей столичного региона ожидает облачная погода, местами дождь, мокрый снег и гололедица в воскресенье, 14 марта. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Так, днем в Москве температура воздуха составит 2-4 градусов тепла, в Подмосковье в дневное время может потеплеть до 5 градусов выше нуля.
Ночью в столице температура может опустить до 1 градуса мороза, в Московской области местами может похолодать до 2 градусов ниже нуля.
Атмосферное давление составит около 742 мм рт. ст. Ветер ожидается южным со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. В связи с сильными порывами ветра на 14 марта в столичном регионе объявлен желтый уровень опасности.
13 марта главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что весенняя погода придет в Москву в ближайшие выходные — 13 и 14 марта.
Начиная с 14 марта в городе ожидаются осадки, а воздух прогреется до 4–6 градусов выше нуля. В ночь на 15 марта столбики термометров покажут +1...+3 градуса, а днем — +3...+5 градусов.
При этом к середине следующей недели, по ее словам, опять похолодает, однако сильных морозов ждать не стоит.