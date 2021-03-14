Двух пострадавших при крушении Ан-26 в Алматы прооперировали
Двух членов экипажа, пострадавших при крушении военного самолета Ан-26 в Алматы, прооперировали. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление общественного здоровья крупнейшего города Казахстана.
«Пострадавшим проведены операции, сделано всё для их спасения. Остаются в реанимации. Текущее состояние оценивается как стабильно тяжелое», — заявил собеседник агентства.
В субботу близ аэропорта Алма-Аты потерпел крушение военный самолета Ан-26, который мог принадлежать пограничной службе Казахстана.
Как стало известно, самолет летел в Алма-Ату из Нур-Султана и около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, и аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, воздушное судно упало в торце взлетно-посадочной полосы.
В республиканском МЧС сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих и пожелал скорого выздоровления пострадавшим. Кроме того, он поручил выяснить причину крушения самолета.