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Двух пострадавших при крушении Ан-26 в Алматы прооперировали

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Двух членов экипажа, пострадавших при крушении военного самолета Ан-26 в Алматы, прооперировали. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление общественного здоровья крупнейшего города Казахстана.

«Пострадавшим проведены операции, сделано всё для их спасения. Остаются в реанимации. Текущее состояние оценивается как стабильно тяжелое», — заявил собеседник агентства.

В субботу близ аэропорта Алма-Аты потерпел крушение военный самолета Ан-26, который мог принадлежать пограничной службе Казахстана.

Как стало известно, самолет летел в Алма-Ату из Нур-Султана и около 17:20 (14:20 мск) при заходе на посадку связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, и аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, воздушное судно упало в торце взлетно-посадочной полосы.

В республиканском МЧС сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким военнослужащих и пожелал скорого выздоровления пострадавшим. Кроме того, он поручил выяснить причину крушения самолета.

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