Около 80 населенных пунктов в Иркутской области остались без света

Из-за сильного ветра около 80 сел и поселков в Иркутской области остались без электричества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте регионального управления МЧС России.

Отключение электричества обусловлено усилением порывистого ветра до 27 м/с. Без света остались 78 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, включая Иркутск и Ангарск.

Ранее, 24 февраля, стало известно о том, что в Челябинской области из-за непогоды без электричества остались 126 населенных пунктов.

По большей части от отключения электроэнергии пострадали населенные пункты в Агаповском, Верхнеуфалейском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском, Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах. Помимо этого нарушения электроснабжения наблюдаются в Миассе и Копейске.