Лавина сошла на горе Норикура в центральной части Японии

Лавина сошла со склона горы Норикура в центральной части Японии. Об этом сообщил телеканал NHK в воскресенье, 14 марта.

По предварительным данным, несколько человек катались на лыжах в этом районе. На место происшествия отправились сотрудники полиции и спасательных служб, подробности инцидента выясняются.

19 февраля в Крыму было объявлено экстренное предупреждение из-за угрозы схода лавин. В регионе на протяжении нескольких дней сохранялись неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, туман, гололед, метель. В МЧС предупреждали об усилении ветра до 20–25 м/с.