Три человека погибли при пожаре в Новосибирской области

В селе Бобровка Новосибирской области загорелся частный жилой дом, в результате чего погибли три человека: женщина и двое ее малолетних детей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел вечером 13 марта. По предварительным данным, 11-летний ребенок пытался разжечь печь розжигом, однако, произошел хлопок и возгорание. В результате происшествия погибла женщина 1985 года рождения, ее двухлетняя дочь и семилетний сын.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в субботу сообщалось о пожаре в многоквартирном доме в Краснодаре.