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Госсекретарь США осудил задержания на форуме в Москве

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу, 13 марта, выступил с осуждением задержания участников форума «Объединенных демократов» в Москве. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства сообщил в своем Twitter.

«Сегодня российские власти на сомнительных основаниях задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в числе которых активисты Владимир Кара-Мурза и Юлия Галямина», — написал он.

В своем сообщении Блинкен призвал «положить конец преследованию» так называемых «независимых голосов».

Как заявили адвокаты задержанных, среди которых муниципальный депутат Илья Яшин, общественный деятель Владимир Кара-Мурза, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, петербургский депутат Максим Резник и муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, они обвиняются в участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП РФ — осуществление деятельности на территории РФ иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной). Согласно закону, по данной статье нарушителю грозит административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей.

Ранее, 13 марта, сотрудники полиции пришли на форум «Муниципальная Россия», который проводила в Москве организация, признанная нежелательной в РФ. Правоохранители разъяснили участникам форума причину задержания, указав, что мероприятие будет прекращено.

«Объединенные демократы» — проект признанной нежелательной организации «Открытая Россия». В 2017 году Генпрокуратура России внесла британские организации OR Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в список «нежелательных».

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