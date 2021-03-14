В Хабаровском крае зафиксировали первый с начала сезона лесной пожар

В Хабаровском крае зафиксировали первый в 2021 году лесной пожар. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте регионального правительства.

Возгорание произошло 13 марта неподалеку от поселка Кукан на территории Кур-Урмийского лесничества. Пожар площадью 20 га удалось ликвидировать усилиями сотрудников лесоохраны. Отмечается, что пожар произошел на нелесных землях, в заболоченном районе.

«В краевом комитете лесного хозяйства издан первый приказ об открытии пожароопасного сезона 2021 года локально именно на территории Кур-Урмийского лесничества. В других районах региона ситуация пока менее напряженная. Однако с установлением теплых солнечных дней вероятность возгораний сухой травы увеличивается в разы. Поэтому уже сейчас важно соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — заявили в краевом комитете лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области с 10 марта объявили пожароопасный сезон. Наиболее сложным в регионе считается период с марта по апрель.