Астронавты NASA завершили монтажные работы в открытом космосе

Астронавты NASA Виктор Гловер и Майкл Хопкинс завершили монтажные работы в открытом космосе, передает телеканал «Известия». Американцы проводили перестыковку между модулями Международной космической станции (МКС). Работы в открытом космосе заняли порядка 6,5 ч. Корабль «Союз МС-17» переместили от «Рассвета» к «Поиску». Стыковку делали при участии российских космонавтов на борту корабля Союз МС-17.

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