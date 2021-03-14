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В Туве спасатели вызволили из снежного плена 16 человек

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В Туве спасатели вызволили из снежного плена 16 человек. Людей сопроводили до их домов в селе Аржаан. Пострадавших в результате происшествия нет, передает телеканал «Известия».

На местной трассе образовался затор из шести машин. Автомобили эвакуировали. В спасательных работах приняли участие 34 человека и восемь единиц техники.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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