Пожар произошел в многоквартирном доме в Краснодаре

В Краснодаре загорелся многоквартирный жилой дом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте краевого управления МЧС России.

Информация о возгорании поступила в МЧС в 1:10. Прибывшая на место происшествия пожарные зафиксировали возгорание кровли на площади 300 кв.м. Изначально существовала угроза распространения огня.

В 2:45 пожар был локализован на площади 350 кв. м. 25 человек были эвакуированы, в результате происшествия никто не пострадал. В 03:12 была объявлена ликвидация открытого горения.

Ранее, 13 марта, два человека погибли при пожаре в частном доме в селе Николаевском Забайкальского края.