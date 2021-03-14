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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой более 2 км
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой более 2 км

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Пепловой выброс высотой до 2,5 км зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 марта на сайте регионального управления МЧС России.

«Утром 14 марта в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко <…> произошел пепловый выброс на высоту до 2,5 км. Шлейф распространился в северном направлении на расстояние до пяти км», — говорится в сообщении.

В Северо-Курильске пеплопад не наблюдается, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Ранее, 26 февраля, сообщалось, что вулканологи зафиксировали выброс пепла высотой в 2,5 км на вулкане Эбеко.

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