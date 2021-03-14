Гинцбург заявил о необходимости наличия технологий на случай катаклизмов

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что у государства должны быть универсальные технологии для создания вакцин и диагностических систем. Такой вывод он сделал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» в субботу, 13 марта.

«Основной вывод состоит в том, что каждое государство, которое... хочет себя в дальнейшем обезопасить от таких катаклизмов, должно развивать и иметь под рукой универсальные технологии, которые позволят создать широчайший круг как вакцинных препаратов, так и технологий, которые позволят создать широчайший круг диагностических препаратов и лечебных профилактических препаратов», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что план по разработке, производству и его масштабированию должен быть жестким, то есть своего рода аналогом плана на чрезвычайную ситуацию.

Ранее, 5 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сравнил пандемию коронавируса с военными действиями. Он отметил, что в настоящее время лидерам стран нужно объединиться для производства вакцин от COVID-19, чтобы победить болезнь.

Гебрейесус подчеркнул, что необходимо принять вызов и быть готовыми передавать технологии и делиться препаратами с нуждающимися.

В 2020 году Центр имени Гамалеи создал первую в России и в мире вакцину против COVID-19 «Спутник V», она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. В феврале безопасность препарата подтвердил международный медицинский журнал The Lancet. Эффективность «Спутника V» оценена в 91,6%.