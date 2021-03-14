Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой более 2 км
Спорт
В Японии призвали сократить сопровождение лидеров государств на Играх
Мир
Великобритания будет наращивать военный потенциал в киберпространстве
Общество
Православные верующие встретили Прощеное воскресенье
Мир
SpaceX запустит на орбиту новую партию спутников Starlink 14 марта
Мир
В Турции стартовала программа вакцинации работников турсектора
Общество
Минприроды намерено внести изменения в закон об ООПТ из-за вредителей
Наука
Астронавты NASA завершили монтажные работы на МКС в открытом космосе
Общество
В Центре Гамалеи начали испытания препарата против устойчивости к антибиотикам
Сюжет:

Гинцбург заявил о необходимости наличия технологий на случай катаклизмов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что у государства должны быть универсальные технологии для создания вакцин и диагностических систем. Такой вывод он сделал в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» в субботу, 13 марта.

«Мы готовы к постоянной гонке вооружений с коронавирусом»
Академик Александр Габибов — об испытаниях первого отечественного лекарства от COVID-19 на основе антител и применении новых вакцин

«Основной вывод состоит в том, что каждое государство, которое... хочет себя в дальнейшем обезопасить от таких катаклизмов, должно развивать и иметь под рукой универсальные технологии, которые позволят создать широчайший круг как вакцинных препаратов, так и технологий, которые позволят создать широчайший круг диагностических препаратов и лечебных профилактических препаратов», — сказал он.

Ученый подчеркнул, что план по разработке, производству и его масштабированию должен быть жестким, то есть своего рода аналогом плана на чрезвычайную ситуацию.

Ранее, 5 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сравнил пандемию коронавируса с военными действиями. Он отметил, что в настоящее время лидерам стран нужно объединиться для производства вакцин от COVID-19, чтобы победить болезнь.

Гебрейесус подчеркнул, что необходимо принять вызов и быть готовыми передавать технологии и делиться препаратами с нуждающимися.

В 2020 году Центр имени Гамалеи создал первую в России и в мире вакцину против COVID-19 «Спутник V», она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. В феврале безопасность препарата подтвердил международный медицинский журнал The Lancet. Эффективность «Спутника V» оценена в 91,6%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021