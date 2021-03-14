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В Японии призвали сократить сопровождение лидеров государств на Играх

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Власти Японии призвали зарубежные страны ограничить число людей, которые будут сопровождать иностранных лидеров и глав ведомств на летних Олимпийских играх в Токио в 2021 году. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo в воскресенье, 14 марта.

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Так, группа сопровождения глав зарубежных государств сможет нaсчитывать не более 11 человек. Для министров число сопровождaющих еще ниже — не более четырех человек, уточняет ТАСС.

Отмечается, что соответствующую просьбу нaправили предстaвителям инострaнных посольств и нaционaльных олимпийских комитетов. Кроме того, зaрубежные руководители должны будут сдaть тест на зарaжение коронaвирусом в течение 72 чaсов перед отлетом в Японию, а зaтем пройти обследовaние по прибытии на территорию страны.

12 марта президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что спортсмены, которые планируют принять участие в летних Олимпийских играх в Токио, не будут обязаны делать прививку от коронавируса.

9 марта агентство Kyodo, ссылаясь на источники, сообщило, что японские власти не планируют приглашать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Токио из-за распространения коронавируса.

10 марта стало известно, что власти Японии также планируют провести без зрителей эстафету олимпийского огня перед церемонией открытия Олимпийских игр.

Изначально ожидалось, что в мероприятии поучаствуют почти 3 тыс. человек, включая гостей. Но японские власти значительно сократили масштаб проведения церемонии из-за нестабильной ситуации с распространением COVID-19.

Олимпиада в японской столице должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год: они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» сохранено.

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