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В «Слуге народа» намерены просить Зеленского баллотироваться на второй срок

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«Слуга народа» просит президента баллотироваться на второй срок. Решение принято по итогам XI съезда политсилы, передает телеканал «Известия». Правда, согласно мнению ряда политологов Зеленский усугубил кризис, возникший в стране в годы правления его предшественника Петра Порошенко.

Он, как и сама пропрезидентская партия «Слуга народа», не оправдал ожиданий граждан Украины. Согласно опросам, рейтинг Зеленского стремительно рухнул. Ни одно обещание, данное в 2019 году, не выполнено. В частности, в настоящее время Украина ещё больше зависит от западных кредиторов, в особенности от МВФ. Несмотря на то, что Зеленский у власти менее двух лет, многие считают его худшим президентом Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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