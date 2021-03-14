В «Слуге народа» намерены просить Зеленского баллотироваться на второй срок

«Слуга народа» просит президента баллотироваться на второй срок. Решение принято по итогам XI съезда политсилы, передает телеканал «Известия». Правда, согласно мнению ряда политологов Зеленский усугубил кризис, возникший в стране в годы правления его предшественника Петра Порошенко.

Он, как и сама пропрезидентская партия «Слуга народа», не оправдал ожиданий граждан Украины. Согласно опросам, рейтинг Зеленского стремительно рухнул. Ни одно обещание, данное в 2019 году, не выполнено. В частности, в настоящее время Украина ещё больше зависит от западных кредиторов, в особенности от МВФ. Несмотря на то, что Зеленский у власти менее двух лет, многие считают его худшим президентом Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.