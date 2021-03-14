В Лондоне прошло слушание по делу обвиняемого в убийстве полицейского

В Лондоне прошло первое слушание по делу Сары Эверард. В похищении и убийстве женщины обвиняют полицейского Уэйна Казенса, передает телеканал «Известия». Инцидент вызвал большой резонанс и за пределами Британии.

Сара Эверард пропала без вести 3 марта недалеко от своего дома. Тело женщины нашли в лесу спустя неделю почти в 100 км от места исчезновения.

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