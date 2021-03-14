Цена криптовалюты биткоин достигла $60 тыс.

Очередной рекорд биткоина — цена криптовалюты достигала $60 тыс. За один час стоимость увеличилась на $2 тыс. Затем котировки отыграли рост, но вскоре снова перешли к повышению. За сутки актив подорожал почти на 6%. По данным аналитиков, капитализация превысила $1,1 трлн, передает телеканал «Известия».

Биткоин растет в цене с декабря прошлого года, когда курс превысил исторический максимум в $20 042, державшийся с 2017 года. В конце января его стоимость увеличилась на $5 тыс. благодаря одному твиту Илона Маска. В конце февраля курс скорректировался — биткоин упал в цене на $14 тыс. Но затем криптовалюта отыграла все потери. Сейчас некоторые эксперты считают, что биткоин может подорожать и до $100 тыс.

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