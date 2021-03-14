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В американском Портленде арестовали более 100 участников беспорядков

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В Портленде арестовали более 100 участников беспорядков. В ходе акции протеста люди устроили в городе погром начали разбивать витрины, закидывали полицию камнями, передает телеканал «Известия». Против зачинщиков беспорядков применили слезоточивый газ. Кроме того, часть задержанных обвинили в сопротивлении при аресте, а также незаконном ношении оружия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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