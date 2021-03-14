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Военные ЦПВС открыли пункт оказания гумпомощи в поселке в Алеппо

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Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) открыли пункт оказания гуманитарной помощи в серьезно пострадавшем в ходе боевых действий поселке Аль Эль-Таманнджи в сирийской провинции Алеппо. Об этом рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Задорин.

По его словам, в ходе проведения акции местным жителям выдали более 370 продовольственных наборов, в котором находится все необходимое. Решение о проведении гуманитарной акции именно в этом поселке были принято в связи с тем, что в ходе боевых действий населенный пункт подвергся серьезным разрушениям. Многие жители остались без домов и работы, а за последние годы сильно обеднели.

13 марта сообщалось, что военнослужащие российского ЦПВС, а также члены русской общины в сирийском Алеппо в честь Масленицы угостили блинами курсантов Государственной военной академии имени Башара Асада.

14 февраля стало известно, что российские военные в Сирии провели гуманитарную акцию в поселке Бальгунес в провинции Тартус. Военнослужащие раздали местным жителям наборы с продуктами. Всего было выдано 250 продуктовых наборов, которые включают в себя рис, сахар, муку, а также чай.

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