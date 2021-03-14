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SpaceX запустит на орбиту новую партию спутников Starlink 14 марта

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Ракета-носитель Falcon 9 запустит на орбиту партию из 60 интернет-спутников Starlink в воскресенье, 14 марта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 13 марта на странице компании SpaceX в Twitter.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в американском штате Флорида в 06:01 по времени Восточного побережья США (14:01 мск).

Через 8,5 минуты после старта первая многоразовая ступень ракеты должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантике примерно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал.

Начиная с мая 2019 года был осуществлен 21 вывод на орбиту. Предыдущий запуск состоялся 11 марта. Изначально пуск был запланирован на 9 марта. Однако из-за дополнительных проверок старт перенесли за несколько часов до назначенного времени.

Ранее, 28 февраля, отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink за 1 минуту 24 секунды до запланированного старта.

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