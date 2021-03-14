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Вакцину от коронавируса в РФ получили почти 7 млн человек

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Вaкцину против коронaвируса «Спутник V» в России получили уже около 7 млн человек. Об этом в эфире YouTube-кaнaла «Соловьёв. Live» сообщил директор Центра имени Гaмaлеи Aлександр Гинцбург в субботу, 13 мaрта.

«Прививку получили уже 7 млн, нaверное, соответственно людей в нашей стрaне и не только у нaс», — отметил Гинцбург.

Ранее в этот же день Гинцбург сообщил, что вакцина «Спутник V» показала одинаковую эффективность во всех возрастных категориях.

По его словам, продолжительность действия препарата может составить более двух лет. По прогнозам, к ноябрю 70% населения страны будет провакцинировано от COVID-19.

В настоящее время в России идет кампания по масштабной вакцинации населения от коронавируса. Она стартовала в январе текущего года. Граждан бесплатно прививают препаратом «Спутник V».

Первая в России и в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он зарегистрирован уже в 50 странах.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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