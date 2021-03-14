Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Пономарёва

Сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарёв был опытным политическим деятелем, который всю свою жизнь посвятил служению стране. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в телеграмме, направленной на имя председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова в связи со смертью Пономарёва.

«Он внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих в состав Уральского федерального округа, достойно представлял интересы Тюменской области в Совете Федерации. <…> Михаилу Николаевичу были присущи качества, которые ценили все, кто его знал, — искренность, надежность и уважение к людям. Таким он и останется в нашей памяти. Прошу передать мои соболезнования родным и близким», — говорится в телеграмме.

По словам Матвиенко, Пономарёв пользовался авторитетом среди жителей Тюменской области, а также среди коллег по парламентской работе. Его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы.

О смерти Пономарёва на 68-м году жизни сообщалось ранее 13 марта. Причиной смерти сенатора стала остановка сердца. Михаил Пономарёв родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года.