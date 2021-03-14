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Несколько полицейских получили ранения в результате погромов в Льеже

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Не менее девяти полицейских получили ранения в результате беспорядков, произошедших в бельгийском городе Льеже. Об этом сообщил портал Het Laatste Nieuws со ссылкой на La Derni're Heure в субботу, 13 марта.

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При этом ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF сообщил, что в результате столкновений ранения получили 11 сотрудников полиции.

Массовые беспорядки, переросшие в столкновения с полицией и погромы, произошли в субботу вечером на площади Сен-Ламберт в центре Льежа.. В общей сложности в них приняли участие более 200 местных активистов движения Black Lives Matter.

Причиной акций протестов стал произошедший накануне в пятницу, 12 марта, арест полицией женщины конголезского происхождения по обвинению в подстрекательстве к мятежу и сопротивлению полиции.

Протестующие разбили витрины магазинов и автобусных остановок, подожгли мусорные баки. Бросали в полицейских камни, а также дорожные знаки и стеклянные бутылки. Местная ратуша также была забросана, а окна разбиты. Мэр Льежа направил сообщение местным торговцам, попросив их закрыть свои магазины.

Как пишет RTBF, во второй половине дня полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нарушителей. Также телеканал сообщил, что сейчас беспорядке в центре города постепенно стихают.

1 февраля сообщалось о нападении вооруженного злоумышленника в метро Брюсселя. Нападавший ранил несколько человек, затем его задержали. Одна из пострадавших получила удар ножом по горлу.

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