Клебо объяснил поражение на Кубке мира в Энгандине

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 13 марта прокомментировал свой результат в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине.

«Я прекрасно чувствовал себя, все было отлично, а потом он (российский лыжник Александр Большунов. — Ред.) сделал свой рывок. Тогда я еще полагал, что смогу его догнать, но у Большунова были безумно хорошие лыжи», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо подчеркнул, что он доволен своим результатом, несмотря на свое желание «всегда быть как можно быстрее».

Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине. Российский спортсмен пришел к финишу со временем 34 минуты 7,1 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии — Пол Голберг (+18,9).

В тот же день министр спорта России Олег Матыцин поздравил Большунова с победой.