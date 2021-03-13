Астронавты NASA завершили монтажные работы на МКС в открытом космосе

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу, 13 марта, завершили выполнение многочасовых ремонтно-монтажных работ в открытом космосе по обслуживанию Международной космической станции (МКС), сообщает в своем Twitter NASA.

Астронавты NASA перевели свои скафандры на автономное питание в 8.14 по времени ET (16.14 мск), что ознаменовало официальное начало сегодняшнего выхода в открытый космос», — отметили в космическом агентстве.

Гловер и Хопкинс провели новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключили кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus и заменили антенну беспроводной связи на модуле Unity. Кроме того, они провели кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции и смонтировали подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее «выдувание» остаточной атмосферой при открытии люка

В этом году прошли уже четыре выхода по американской программе с борта МКС.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира космонавта «Роскосмоса» Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, которая прибыла на МКС на борту корабля «Союз МС-17», а также из прибывших 17 ноября 2020 года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

В начале марта NASA опубликовало звуки марсианского ветра. Всего общественности представили три аудиофайла. Первый был записан через 18 часов после посадки американского ровера Perseverance на Марс.