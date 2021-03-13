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Захарова заявила о продолжении кампании в СМИ против «Спутника V»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 марта, в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» предупредила, что Запад еще не завершил информационную кампанию против российской вакцины от COVID-19.

Дипломат отметила, что кампания по дискредитации «Спутник V» идет уже много месяцев.

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«Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники, после того как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», — констатировала она.

12 марта член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал вероятную информационную атаку на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» со стороны Запада ожидаемой, так как успехи Москвы в борьбе с коронавирусной инфекцией открыто раздражают русофобские круги Запада.

Ранее в этот же день «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле сообщил, российским спецслужбам стало известно, что на фоне растущего спроса на российскую вакцину в мире США и их союзники планируют развернуть информационную кампанию, чтобы сформировать предвзятое отношение к российским научным разработкам в сфере борьбы с COVID-19.

Источник уточнил, что кампания будет в первую очередь направлена на европейские страны, зарегистрировавшие вакцину «Спутник V» для экстренного использования, — Венгрию, Словакию, Сербию, Черногорию, Сан-Марино и Северную Македонию.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он зарегистрирован уже в 50 странах.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.

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