Захарова заявила о продолжении кампании в СМИ против «Спутника V»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 13 марта, в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» предупредила, что Запад еще не завершил информационную кампанию против российской вакцины от COVID-19.

Дипломат отметила, что кампания по дискредитации «Спутник V» идет уже много месяцев.

«Хребтину этой информационной гидре преломили, кстати говоря, сами же западники, после того как начали либо сами вакцинироваться российской вакциной, либо просить о том, чтобы ее поставили, либо предлагать производство совместное или у себя на территории. Но это не означает, что эта грязная информационная кампания завершена. Она не завершена», — констатировала она.

12 марта член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк назвал вероятную информационную атаку на российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» со стороны Запада ожидаемой, так как успехи Москвы в борьбе с коронавирусной инфекцией открыто раздражают русофобские круги Запада.

Ранее в этот же день «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле сообщил, российским спецслужбам стало известно, что на фоне растущего спроса на российскую вакцину в мире США и их союзники планируют развернуть информационную кампанию, чтобы сформировать предвзятое отношение к российским научным разработкам в сфере борьбы с COVID-19.

Источник уточнил, что кампания будет в первую очередь направлена на европейские страны, зарегистрировавшие вакцину «Спутник V» для экстренного использования, — Венгрию, Словакию, Сербию, Черногорию, Сан-Марино и Северную Македонию.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Препарат «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи. Он зарегистрирован уже в 50 странах.

Согласно сведениям, опубликованным в феврале медицинским журналом The Lancet, по результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины ее эффективность составила 91,6% после анализа данных свыше 19 тыс. добровольцев, в отношении тяжелых случаев COVID-19 — 100%.