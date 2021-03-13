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Гинцбург высказался о возможных провокациях против «Спутника V»

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Заявление о готовящихся провокациях в отношении российской вакцины от коронавируса «Спутник V» было сделано на высоком политическом уровне. Об этом 13 марта заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Я думаю, что это заявление было сделано на высоком политическом уровне не на голом месте. Безусловно, наверное, какая-то оперативная информация по этому поводу существует», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

По его мнению, к провокациям имеют отношение спецслужбы иностранных государств, в то время как представители научного сообщества к этому не причастны.

Ранее, 24 февраля, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев заявил, что любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций за рубежом, а признать достижения российских ученых в медицинской сфере — «невыполнимая миссия» для Запада.

В этот же день президент России Владимир Путин провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности. В ходе своего выступления российский лидер отметил, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в области медицины.

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