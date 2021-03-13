Гинцбург призвал прививаться перенесших COVID-19 при низком уровне антител

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал перенесших коронавирусную инфекцию проверить наличие антител и в зависимости от их уровня принимать решение о прививке от вируса.

«Тем, которые переболели, лучше проверить наличие протективных антител. Это можно сделать. И если они ниже определенного уровня, [нужно] обязательно прививаться», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» в субботу, 13 марта.

Согласно исследованию в регионах России, в большинстве субъектов иммунитет у переболевших COVID-19 сохраняется на высоком уровне в течение пяти месяцев. Об этом 4 марта рассказала заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

За день до этого глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что более трети переболевших COVID-19 не имеют антител, но у них есть клеточный иммунитет.

В тот же день замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов объяснил, что недостаточное число или отсутствие антител после вакцинации объясняется тем, что у некоторых людей иммунологический ответ запаздывает.

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