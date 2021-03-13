Умер зампред комитета Совфеда по экономической политике Пономарёв

Сенатор от Тюменской области, заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Михаил Пономарёв скончался на 68-м году жизни. Об этом в субботу, 13 марта, РЕН ТВ сообщил председатель комитета по экономической политике верхней палаты парламента Андрей Кутепов.

По словам источника ТАСС в аппарате Совфеда, причиной смерти сенатора стала остановка сердца. Собеседник агентства отметил, что еще накануне Пономарёв чувствовал себя хорошо.

Соболезнования в связи с кончиной сенатора выразила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«С глубокой скорбью узнала о кончине заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Михаила Николаевича Пономарёва... Прошу передать мои соболезнования родным и близким», — говорится в телеграмме, направленной Матвиенко в адрес Тюменской областной думы.

Она отметила, что Пономарёв был ответственным и опытным человеком, который внес значимый вклад в социально-экономическое развитие субъектов страны, входящих в состав Уральского федерального округа. Сенатор достойно представлял интересы Тюменской области в Совфеде, подчеркнула она.

Михаил Пономарёв родился 1 января 1954 года. Его сенаторские полномочия должны были закончиться в сентябре 2021 года.