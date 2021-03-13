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Гинцбург рассказал о работе над «Спутником Лайт»

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Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в субботу, 13 марта, сообщил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» уже практически готова к применению.

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«Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V», отдельно сейчас идет его регистрация. <...> Эта вакцина сейчас создана. Формально она практически готова к применению, там нечего изучать», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

5 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вторая фаза клинических исследований «Спутника Лайт» завершена. По его словам, все данные были переданы экспертам.

28 февраля стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт». За день до этого в Москве началась вакцинация добровольцев этим препаратом.

Клинические испытания вакцины «Спутник Лайт» стартовали 18 февраля. По словам мэра столицы Сергея Собянина, иммунитет к COVID-19 после прививки данным препаратом начнет формироваться спустя неделю, а максимальное число антител появится через четыре недели после вакцинации.

Также в феврале Гинцбург подчеркивал, что препарат будет защищать от коронавируса на протяжении максимум пяти месяцев, в то время как классический «Спутник V», также разработанный Центром имени Гамалеи, позволяет приобрести иммунитет до двух лет.

В 2020 году Центр имени Гамалеи создал первую в России и в мире вакцину против COVID-19 «Спутник V», она была зарегистрирована Минздравом РФ в августе. В феврале безопасность препарата подтвердил международный медицинский журнал The Lancet. Эффективность «Спутника V» оценена в 91,6%.

«Спутник Лайт» был также создан специалистами Центра имени Гамалеи. Для формирования иммунитета от COVID-19 достаточно одной прививки.

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