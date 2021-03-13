Начались клинические исследования «Спутника V» среди онкобольных

В России начались клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» среди людей с онкологическими заболеваниями. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Отдельно сейчас исследования онкологических больных уже начались», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Гинцбург отметил, что, согласно результатам исследований, для людей с онкологией нет противопоказаний к вакцинации данным препаратом, кроме случаев химиотерапии.

В начале февраля главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн призвал не спешить с прививкой от коронавируса пациентам, у которых онкозаболевание только выявили, или тем, кто проходит в настоящее время курс лечения.

По его мнению, самовольная вакцинация от коронавируса онкобольного в период, когда идет испытание вакцины, вовсе может сбить ученых.

25 января Каприн заявлял, что вакцинация от COVID-19 людям с онкозаболеваниями не противопоказана, но должна проводиться по согласованию с лечащим врачом.

Тогда же «РИА Новости» со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак» сообщило, что препарат «Спутник V» необходимо с осторожностью применять у пациентов с онкологическими заболеваниями, поскольку информации о ее влиянии на болезнь недостаточно.

В свою очередь, Гинцбург подчеркнул, что запрета на вакцинацию онкобольных от коронавируса «Спутником V» в инструкции к препарату нет, есть только указание о применении с осторожностью, так как пациенты могут проходить различные курсы химиотерапии.

Масштабная вакцинация населения от COVID-19 в России началась 18 января. О необходимости начала кампании в середине января заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире и это подтверждено на практике.

«Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Он стал первой в России и в мире вакциной от коронавируса. Его итоговая эффективность составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев — 100%.

В феврале безопасность препарата подтвердил международный медицинский журнал The Lancet. Эффективность «Спутника V» оценена в 91,6%.

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