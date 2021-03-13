Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тирил Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Об этом в субботу, 13 марта, пишет «Спорт-Экспресс».

Второй стала спортсменка из Белоруссии Динара Алимбекова(-34,6), а третьей немка Франциска Пройсс (-40,2).

Российские биатлонистки не смогли попасть в 35 сильнейших. Лучший результат показала Лариса Куклина, пришедшая к финишу 37-й.

Накануне Экхофф выиграла спринт, прошедший в рамках этих соревнований.

Второе место заняла немка Дениз Херрманн, уступив Экхофф 6 сек.

Третьей финишировала итальянка Доротея Вирер с отставанием от победителя в 10,5 сек. Штрафных кругов не было.

Лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, которая заняла 25-е место. Она уступила победителю 1 мин. 20 сек.