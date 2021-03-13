В Госдуме оценили слова Кравчука о развертывании конфликта в Донбассе

События, происходящие на юго-востоке Украины, действительно могут привести к масштабному конфликту. Так прокомментировал слова главы делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабных действий в регионе депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее в этот день Кравчук заявил, что выступает за привлечение США к переговорам по Украине. Как полагает политик, конфликт на юго-востоке страны — вопрос не украинский и даже не европейский.

По словам Бальбека, Кравчук «масштабно мыслит», требуя зачислить конфликт внутри Украины в список мировых проблем.

«Всё что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, всё к этому идет», — сказал депутат «РИА Новости».

Парламентарий отметил, что США зарекомендовали себя агрессором, кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке. Бальбек отметил, что «разговаривать с ними никто не станет».

«То, что Кравчук хочет привлечь американцев к внутриукраинскому гражданскому конфликту, — это лишь его личная инициатива», — отметил он в беседе с RT.

Накануне в российском МИДе предостерегли Украину от попыток эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва призывает Киев перестать выдумывать новые договоренности и документы по урегулированию ситуации и добросовестно отнестись к выполнению обязательств по Минским соглашениям.

11 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряженности на линии соприкосновения в Донбассе повысился и Москва выражает обеспокоенность сложившейся обстановкой.

Военные самопровозглашенной Донецкой народной республики 3 марта получили разрешение вести упреждающий огонь, чтобы подавлять и уничтожать огневые точки украинской стороны. Такое решение было принято из-за того, что Киев продолжает нарушать комплекс мер, направленный на соблюдение перемирия.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота. Украинская сторона заявляет о ведении войны против России. Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев выполнить Минские договоренности и вести прямые переговоры с Луганской и Донецкой народными республиками.