Матыцин поздравил Большунова и Ступак с победами на этапе Кубка мира

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил российских лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с победами в гонках общего старта классическим стилем, прошедших в субботу, 13 марта, в рамках финального этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.

«Поздравляю лидера сборной России с этой красивой победой! Александр подтвердил свой класс и умение тактически выстроить гонку, именно благодаря грамотно выбранной тактике он смог оторваться от всех соперников и опередил на финише ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Клебо — на 18 секунд», — приводит комментарий Матыцина пресс-служба Минспорта.

Поздравляя Ступак в победе в женском масс-старте на 10 км, министр подчеркнул, что спортсменка вернулась в состав российской сборной после рождения сына, пропустив прошлый сезон, но это никак не отразилось на ее настрое и она снова показывает высокие результаты.

Он напомнил, что лыжница в нынешнем сезоне стала второй в общем зачете престижной многодневки «Тур де Ски», а также заняла второе место в эстафете на чемпионате мира.

«Уверен, в будущих гонках мы еще не раз увидим Юлию Ступак на пьедестале почета», — добавил министр спорта.

Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине. Российский спортсмен пришел к финишу со временем 34 минуты 7,1 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии — Пол Голберг (+18,9).

Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира. Спортсменка пробежала дистанцию за 25 минут 13,3 секунды. Второе место заняла норвежка Хайди Венг, отставание от россиянки составило 7,1 секунды, а третьей пришла представительница Швеции Эбба Андерссон (+8,5).