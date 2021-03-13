Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Авианосец ВМС США начал операции в восточном Средиземноморье
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Мир
Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии
Спорт
Россиянка Ступак выиграла масс-старт на 10 км в финале Кубка мира
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU
Спорт
В федерации бокса предложили «Прощание славянки» вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Общество
Взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел из-за ремонтных работ

Матыцин поздравил Большунова и Ступак с победами на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр спорта России Олег Матыцин поздравил российских лыжников Александра Большунова и Юлию Ступак с победами в гонках общего старта классическим стилем, прошедших в субботу, 13 марта, в рамках финального этапа Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Важные виды: биатлонисты рвут, лыжники попадают в скандалы
Золото Логинова и женского квартета в эстафете сделали настроение в выходные

«Поздравляю лидера сборной России с этой красивой победой! Александр подтвердил свой класс и умение тактически выстроить гонку, именно благодаря грамотно выбранной тактике он смог оторваться от всех соперников и опередил на финише ближайшего преследователя — норвежца Йоханнеса Клебо — на 18 секунд», — приводит комментарий Матыцина пресс-служба Минспорта.

Поздравляя Ступак в победе в женском масс-старте на 10 км, министр подчеркнул, что спортсменка вернулась в состав российской сборной после рождения сына, пропустив прошлый сезон, но это никак не отразилось на ее настрое и она снова показывает высокие результаты.

Он напомнил, что лыжница в нынешнем сезоне стала второй в общем зачете престижной многодневки «Тур де Ски», а также заняла второе место в эстафете на чемпионате мира.

«Уверен, в будущих гонках мы еще не раз увидим Юлию Ступак на пьедестале почета», — добавил министр спорта.

Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине. Российский спортсмен пришел к финишу со временем 34 минуты 7,1 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии — Пол Голберг (+18,9).

Ступак выиграла масс-старт на 10 км классическим стилем на финальном этапе Кубка мира. Спортсменка пробежала дистанцию за 25 минут 13,3 секунды. Второе место заняла норвежка Хайди Венг, отставание от россиянки составило 7,1 секунды, а третьей пришла представительница Швеции Эбба Андерссон (+8,5).

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021