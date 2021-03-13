Умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 13 марта, сообщила пресс-служба Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

«Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — заявили в театре.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования с связи с кончиной артистки. Соответствующую телеграмму он направил главному режиссеру театра Фариду Бикчантаеву, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, актриса шла благородным, неповторимым путем как в творчестве, так и в жизни. Он подчеркнул, что Ихсанова могла тонко чувствовать проблемы нашего времени и играла каждую роль сердцем.

«Нажиба Гимаевна навсегда останется в наших сердцах как человек невероятно талантливый, внесший весомый вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа», — говорится в сообщении.

Их­са­но­ва ро­ди­лась 25 ян­ва­ря 1938 го­да в де­рев­не Бу­ралы Азнака­евс­ко­го ра­йо­на Татарстана. В 1961 го­ду она окон­чи­ла Высшее те­ат­раль­ное учи­ли­ще им. М. Щеп­ки­на в Моск­ве, после чего была принята в труп­пу Та­тарс­ко­го ака­де­ми­чес­ко­го те­ат­ра.