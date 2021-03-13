Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Авианосец ВМС США начал операции в восточном Средиземноморье
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Мир
Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии
Спорт
Россиянка Ступак выиграла масс-старт на 10 км в финале Кубка мира
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU
Спорт
В федерации бокса предложили «Прощание славянки» вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Общество
Взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел из-за ремонтных работ

Умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 13 марта, сообщила пресс-служба Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.

«Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — заявили в театре.

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования с связи с кончиной артистки. Соответствующую телеграмму он направил главному режиссеру театра Фариду Бикчантаеву, сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, актриса шла благородным, неповторимым путем как в творчестве, так и в жизни. Он подчеркнул, что Ихсанова могла тонко чувствовать проблемы нашего времени и играла каждую роль сердцем.

«Нажиба Гимаевна навсегда останется в наших сердцах как человек невероятно талантливый, внесший весомый вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа», — говорится в сообщении.

Их­са­но­ва ро­ди­лась 25 ян­ва­ря 1938 го­да в де­рев­не Бу­ралы Азнака­евс­ко­го ра­йо­на Татарстана. В 1961 го­ду она окон­чи­ла Высшее те­ат­раль­ное учи­ли­ще им. М. Щеп­ки­на в Моск­ве, после чего была принята в труп­пу Та­тарс­ко­го ака­де­ми­чес­ко­го те­ат­ра.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021