Умерла народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова
Народная артистка России и Татарстана Нажиба Ихсанова скончалась на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 13 марта, сообщила пресс-служба Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
«Сегодня скончалась народная артистка России и Татарстана Ихсанова Нажиба Гимаевна. Коллектив Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала выражает глубокое соболезнование родным, близким и коллегам покойной», — заявили в театре.
Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования с связи с кончиной артистки. Соответствующую телеграмму он направил главному режиссеру театра Фариду Бикчантаеву, сообщает пресс-служба главы республики.
По словам Минниханова, актриса шла благородным, неповторимым путем как в творчестве, так и в жизни. Он подчеркнул, что Ихсанова могла тонко чувствовать проблемы нашего времени и играла каждую роль сердцем.
«Нажиба Гимаевна навсегда останется в наших сердцах как человек невероятно талантливый, внесший весомый вклад в развитие национального театрального искусства нашего народа», — говорится в сообщении.
Ихсанова родилась 25 января 1938 года в деревне Буралы Азнакаевского района Татарстана. В 1961 году она окончила Высшее театральное училище им. М. Щепкина в Москве, после чего была принята в труппу Татарского академического театра.