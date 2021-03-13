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Тренер сборной Норвегии назвал Большунова вдохновением для своей команды

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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум назвал россиянина Александра Большунова вдохновением для своей команды, так как спортсмен преподнес им урок. Такое заявление Носсум сделал в субботу, 13 марта, после победы Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

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По его словам, россиянин чрезвычайно хорош в даблполинге и у него совершенно экстремальные качества.

«Большунов чрезвычайно хорош в том, чтобы держать максимальную скорость длительное время. Он изматывает нас и своих соперников даблполингом. Он силен, как медведь», — заявил он в эфире NRK.

Кроме того, Носсум добавил, что фотография россиянина в качестве примера для подражания будет висеть у норвежских лыжников до Олимпийских игр, пишет издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в субботу Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине. Российский спортсмен пришел к финишу со временем 34 минуты 7,1 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии — Пол Голберг (+18,9).

7 марта в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем у Большунова сломалась палка из-за борьбы с Клебо. Из-за этого российский лыжник пришел к финалу третьим, а норвежец — первым.

После произошедшего норвежца дисквалифицировали. В итоге Большунов получил серебро.

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