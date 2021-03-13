Тренер сборной Норвегии назвал Большунова вдохновением для своей команды

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум назвал россиянина Александра Большунова вдохновением для своей команды, так как спортсмен преподнес им урок. Такое заявление Носсум сделал в субботу, 13 марта, после победы Большунова в масс-старте на этапе Кубка мира в Швейцарии.

По его словам, россиянин чрезвычайно хорош в даблполинге и у него совершенно экстремальные качества.

«Большунов чрезвычайно хорош в том, чтобы держать максимальную скорость длительное время. Он изматывает нас и своих соперников даблполингом. Он силен, как медведь», — заявил он в эфире NRK.

Кроме того, Носсум добавил, что фотография россиянина в качестве примера для подражания будет висеть у норвежских лыжников до Олимпийских игр, пишет издание «Спорт-Экспресс».

Ранее в субботу Большунов стал первым в гонке на трассе 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине. Российский спортсмен пришел к финишу со временем 34 минуты 7,1 секунды.

Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим пришел еще один представитель Норвегии — Пол Голберг (+18,9).

7 марта в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем у Большунова сломалась палка из-за борьбы с Клебо. Из-за этого российский лыжник пришел к финалу третьим, а норвежец — первым.

После произошедшего норвежца дисквалифицировали. В итоге Большунов получил серебро.