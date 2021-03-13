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В «Слуге народа» намерены просить Зеленского баллотироваться на второй срок

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Пропрезидентская партия «Слуга народа» намерена просить президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Об этом 13 марта заявил глава фракции в Верховной раде Давид Арахамия.

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Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Зеленский избираться на второй срок, депутат отметил, что только сам глава государства может поделиться своими планами.

«Всё остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время и он всей Украине даст ответ», — цитирует Арахамию «Страна.ua».

При этом он подчеркнул, что партия попросит его выдвинуться на выборы еще раз.

В ноябре 2020 года заместитель главы офиса украинского лидера Кирилл Тимошенко допустил участие Зеленского в новых президентских выборах. В сентябре стало известно, что действующего главу государства готовы поддержать 29% избирателей.

Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, 21 апреля 2019 года. За него проголосовали 73,22% избирателей.

В своей предвыборной кампании в 2018 году он заверял, что намерен выдвигаться на пост главы государства только один раз.

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