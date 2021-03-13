«Балкон Гитлера» откроют для посетителей в Вене

В Вене планируют открыть для посетителей так называемый «балкон Гитлера», с которого нацистский диктатор Адольф Гитлер провозгласил аншлюс Австрии. Об этом пишет немецкое издание Welt в субботу, 13 марта.

Балкон площадью 200 кв. м расположен в Новом замке, являющемся частью дворцового комплекса Хофбург. Это место приобрело известность благодаря речи Гитлера о присоединении Австрии к Германии, произнесенной 15 марта 1938 года.

Решение об открытии балкона для посетителей, по данным газеты, приняла директор дома австрийской истории (HdGÖ) Моника Зоммер. В настоящий момент организация располагается в Новом замке.

«Запрет на посещение, как это было до сих пор, не лучший подход», — отметила она.

По мнению Зоммер, с балкона открывается вид на ведомство канцлера, парламент и резиденцию президента страны, чего вполне достаточно, чтобы противопоставить диктаторскому режиму демократию.

Первым делом, по ее словам, необходимо организовать экскурсии для групп заинтересованных лиц. Согласно данным опроса, большинство посетителей дома австрийской истории высказались за открытие балкона, отмечает газета.

Накануне сообщалось, что на Канарах обнаружили поместье, которое, возможно, было убежищем Гитлера. Сооружение построил немецкий инженер Густав Винтер. Оно стоит на скале на острове Фуэртевентура. По легенде, вилла служила секретной клиникой. Якобы фюрер сделал пластическую операцию, а затем уехал в Южную Америку. Некоторые исследователи считают, что вилла служила нацистской авиабазой.