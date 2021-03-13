Протестующие в Аргентине напали на автомобиль президента страны

Протестующие забросали камнями автомобиль, в котором находился президент Аргентины Альберто Фернандес, инцидент произошел во время его поездки в провинцию Чубут. Об этом 13 марта сообщает портал Clarin.

Кортеж главы государства атаковали, когда машина выезжала из культурного центра Лаго Пуэло — одного из городов, пострадавших от лесных пожаров в горном хребте Чубут .

Из-за нападения президентская делегация приостановила поездку по суше и направилась к вертолету Федеральной полиции, чтобы облететь пострадавшую от пожаров территорию. В результате атаки манифестантов никто не пострадал.

Митингующие выступают против крупного горнодобывающего проекта, реализацию которого продвигает губернатор Чубута Мариано Арсиони.

В феврале в центре Франции неизвестные забросали камнями автомобиль мэра города Брон Жеремии Брео. Атаковали машину около десяти человек. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.