Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россиянка Ступак выиграла масс-старт на 10 км в финале Кубка мира
Мир
Власти рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-26 в Алма-Ате
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Общество
Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман
Спорт
В ОКР выразили готовность предложить новую композицию вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Общество
Взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел из-за ремонтных работ
Общество
Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол ЕС в России Маркус Эдерер в ходе обеда с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предложил создать новый план выстраивания отношений с Москвой. Такую информацию в субботу, 13 марта, распространил Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, встреча состоялась в начале недели. Посол выразил уверенность, что позицию ЕС в отношении России необходимо пересмотреть, так как на данный момент наибольшие внимание в ней уделяется ситуации на Украине.

Прийти на перемогу: РФ рекомендовала ЕС изменить форму общения с Киевом
Ранее Брюссель анонсировал новую программу поддержки Донбасса

По словам Эдерера, европейцам нужно разработать новые шаги, которые позволят изменить отношения Москвы и Брюсселя.

Уточняется, что официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали, в свою очередь, заявила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС пришли к мнению о необходимости продолжать реализовывать «пять основных принципов в отношениях с РФ». Также, по ее словам, министры иностранных дел стран ЕС сошлись и в вопросе сопротивления и сдерживания Москвы, а также взаимодействия с ней там, где это нужно.

Вдобавок к этому, агентству стало известно, что 10 марта в ходе встречи постпредов стран Евросоюза участники предложили определить сферы сотрудничества с Россией, чтобы потом их можно было обсудить на саммите лидеров европейских государств, который запланирован на 25–26 марта.

Итальянский представитель, например, указал на перспективы экономического сотрудничества с Россией, а немецкий заявил о сотрудничестве в области климата. В свою очередь, Кипр предложил проанализировать введенные против Москвы санкции, а Польша, Эстония и Литва напомнили о важности выполнения Минских соглашений.

При этом два источника Bloomberg, знакомые с повесткой будущего саммита глав ЕС, не уверены, что лидеры стран альянса смогут выработать общую позицию, пишет «Газета.ru»

Ранее в этот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель призвала отметить антироссийские санкции ЕС, так как отношения Брюсселя и Москвы важно перевести на прагматичный уровень.

При этом накануне Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против российских и украинских физических лиц и организаций за «подрыв суверенитета Украины». Решение принято в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц. В действующий список не вносилось каких-либо изменений.

4 марта глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной и подчеркнул, что Брюссель сознательно разрушил практически всю инфраструктуру отношений с Москвой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021