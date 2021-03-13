Bloomberg: посол ЕС предложил изменить подход к России

Посол ЕС в России Маркус Эдерер в ходе обеда с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем предложил создать новый план выстраивания отношений с Москвой. Такую информацию в субботу, 13 марта, распространил Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

По данным агентства, встреча состоялась в начале недели. Посол выразил уверенность, что позицию ЕС в отношении России необходимо пересмотреть, так как на данный момент наибольшие внимание в ней уделяется ситуации на Украине.

По словам Эдерера, европейцам нужно разработать новые шаги, которые позволят изменить отношения Москвы и Брюсселя.

Уточняется, что официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали, в свою очередь, заявила, что главы внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС пришли к мнению о необходимости продолжать реализовывать «пять основных принципов в отношениях с РФ». Также, по ее словам, министры иностранных дел стран ЕС сошлись и в вопросе сопротивления и сдерживания Москвы, а также взаимодействия с ней там, где это нужно.

Вдобавок к этому, агентству стало известно, что 10 марта в ходе встречи постпредов стран Евросоюза участники предложили определить сферы сотрудничества с Россией, чтобы потом их можно было обсудить на саммите лидеров европейских государств, который запланирован на 25–26 марта.

Итальянский представитель, например, указал на перспективы экономического сотрудничества с Россией, а немецкий заявил о сотрудничестве в области климата. В свою очередь, Кипр предложил проанализировать введенные против Москвы санкции, а Польша, Эстония и Литва напомнили о важности выполнения Минских соглашений.

При этом два источника Bloomberg, знакомые с повесткой будущего саммита глав ЕС, не уверены, что лидеры стран альянса смогут выработать общую позицию, пишет «Газета.ru»

Ранее в этот же день сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель призвала отметить антироссийские санкции ЕС, так как отношения Брюсселя и Москвы важно перевести на прагматичный уровень.

При этом накануне Евросоюз на полгода продлил персональные санкции против российских и украинских физических лиц и организаций за «подрыв суверенитета Украины». Решение принято в отношении 177 граждан и 48 юридических лиц. В действующий список не вносилось каких-либо изменений.

4 марта глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что сегодняшнюю политику Евросоюза в отношении Москвы трудно назвать дружественной и подчеркнул, что Брюссель сознательно разрушил практически всю инфраструктуру отношений с Москвой.