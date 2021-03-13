Авианосец ВМС США начал операции в восточном Средиземноморье

Американская авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем Dwight Eisenhower, вошла в восточное Средиземноморье. Об этом сообщается 13 марта на сайте шестого флота США.

Учения в море проводятся совместно с кораблями военно-морских сил Греции и Италии. Некоторые корабли авианосной группы зашли на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит.

В планах учений — сопровождение и поддержка атомного авианосца, обучение оперативным и тактическим процедурам на уровне НАТО. Учения, по замыслу организаторов, повысят оперативную совместимость ВМС ряда стран на межсоюзническом уровне.

«Оборонные отношения между США и Грецией находятся на рекордно высоком уровне и с каждым днем ​​укрепляются», — прокомментировал начало учений посол США в Греции Джеффри Пайетт.

Шестой флот США со штаб-квартирой в итальянском Неаполе проводит полный спектр совместных и военно-морских операций.

В январе глава Пентагона Крис Миллер заявил, что США после угроз Ирана оставили в регионе авианосец Nimitz, который планировалось вывести.