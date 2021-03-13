В федерации бокса предложили «Прощание славянки» вместо гимна РФ

Российский гимн на Олимпийских играх можно заменить композицией «Прощание славянки». Такую альтернативу предложил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев в субботу, 13 марта.

Он выразил уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) с большей вероятностью одобрит этот марш, нежели такую «созвучную с Россией» песню, как «Катюша».

«Отличным вариантом мог бы быть марш «Прощание славянки» или же русская классика — Чайковский, Глинка, Рахманинов», — цитирует его ТАСС.

Накануне Международный спортивный арбитраж (CAS) отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио.

Комментируя отказ CAS, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал решение арбитража странным и негативным.

Депутат напомнил, что композиция была создана во времена СССР, в состав которого входила не только Россия, но и множество других государств. По словам Свищева, данный выпад в сторону РФ будет не последним и Запад продолжит использовать любую возможность, чтобы «уколоть» страну.

17 декабря 2020 года CAS принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Идею поддержали в Госдуме, отметив, что песня советского композитора Матвея Блантера широко известна в мире.