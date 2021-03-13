Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россиянка Ступак выиграла масс-старт на 10 км в финале Кубка мира
Мир
Власти рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-26 в Алма-Ате
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Общество
Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман
Спорт
В ОКР выразили готовность предложить новую композицию вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Общество
Взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел из-за ремонтных работ
Общество
Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

В федерации бокса предложили «Прощание славянки» вместо гимна РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский гимн на Олимпийских играх можно заменить композицией «Прощание славянки». Такую альтернативу предложил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев в субботу, 13 марта.

«Вакцинация на Играх в Токио необязательна, но приветствуется»
Первый вице-президент ПКР Павел Рожков — о проведении Паралимпийских игр в Японии и символике российских спортсменов

Он выразил уверенность, что Международный олимпийский комитет (МОК) с большей вероятностью одобрит этот марш, нежели такую «созвучную с Россией» песню, как «Катюша».

«Отличным вариантом мог бы быть марш «Прощание славянки» или же русская классика — Чайковский, Глинка, Рахманинов», — цитирует его ТАСС.

Накануне Международный спортивный арбитраж (CAS) отклонил запрос России на использование песни «Катюша» вместо национального гимна во время Олимпиады в Токио.

Комментируя отказ CAS, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев назвал решение арбитража странным и негативным.

Депутат напомнил, что композиция была создана во времена СССР, в состав которого входила не только Россия, но и множество других государств. По словам Свищева, данный выпад в сторону РФ будет не последним и Запад продолжит использовать любую возможность, чтобы «уколоть» страну.

17 декабря 2020 года CAS принял решение о том, что российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Также в качестве музыкального сопровождения в указанный период не может использоваться гимн РФ.

14 января комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России (ОКР) использовать в качестве музыкального сопровождения на Олимпиаде песню «Катюша» вместо гимна РФ. Идею поддержали в Госдуме, отметив, что песня советского композитора Матвея Блантера широко известна в мире.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021