Четыре человека погибли при крушении Ан-26 в Казахстане

Самолет Ан-26 упал в субботу, 13 марта, в районе аэропорта Алма-Аты.

Крушение воздушного судна произошло при заходе на посадку около поселка Кызылту. Самолет летел в Алма-Ату из Нур-Султана, около 17:20 (14:20 мск) связь с бортом пропала. По предварительным данным, судно упало в торце взлетно-посадочной полосы.

Видео с места катастрофы

В Сети опубликовано видео, сделанное на месте падения самолета Ан-26. На кадрах видны сотрудники спасательных служб, реанимационные бригады и пожарные. Также в кадр попали обломки разбившегося судна.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил профильным ведомствам выяснить причины крушения самолета, пишет «Газета.ру».

Два человека выжили

На борту лайнера находились шесть человек, выжили двое. Пострадавших 1987 и 1996 годов рождения госпитализировали в четвертую городскую клиническую больницу Алма-Аты.

Пациенты находятся в крайне тяжелом состоянии, у них диагностированы многочисленные открытые переломы, черепно-мозговые травмы и ожоги, рассказали в пресс-службе городской администрации. Помощь потерпевшим оказывает в том числе главный реаниматолог города.

Кому принадлежит упавший самолет

Ан-26 владеет авиационная служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

В пресс-службе главной военной прокуратуры республики отметили, что расследование проводится по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» Уголовного кодекса Казахстана, передает «Интерфакс-Казахстан».