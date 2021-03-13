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Взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел из-за ремонтных работ
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Взрыв газа в Карачаево-Черкесии произошел из-за ремонтных работ

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Взрыв газа в пункте выдачи интернет-магазина в Усть-Джегуте Карачаево-Черкесии произошел в ходе ремонта газового оборудования в одном из помещений здания. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Собственница здания в одном из помещений проводила ремонт газового оборудования вместе с отцом. В результате этого произошел взрыв», — уточнил собеседник агентства.

Взрыв газа в пункте выдачи интернет-магазина, расположенном в одном из домов на улице Курортная, произошел ранее в субботу. После взрыва начался пожар. Согласно данным регионального главка МЧС, площадь возгорания составила 30 кв. м, огонь уже ликвидировали.

В результате происшествия пострадали пять человек, среди которых один мужчина и четыре женщины, сообщили в МВД республики

В региональном минздраве уточнили, что двое пострадавших находятся в реанимации, еще троих перевезут в ожоговый центр в Махачкалу. Все потерпевшие получили ожоги лица от 10 до 70%.

По факту происшествия региональная прокуратура начала проверку.

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