Власти рассказали о состоянии выживших при крушении Ан-26 в Алма-Ате

Двое выживших при крушении военного самолета Ан-26 в Алма-Ате находятся в крайне тяжелом состоянии. Такую информацию сообщили в субботу, 13 марта, в пресс-службе городской администрации.

«Двое пострадавших (1987 года рождения с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и 1996 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени) находятся в реанимации четвертой городской клинической больницы Алма-Аты. Состояние крайне тяжелое», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Отмечается, что медики прилагают все усилия для спасения жизни пострадавших. Помощь им оказывает в том числе главный реаниматолог города.

Крушение военного самолета Ан-26 произошло ранее в субботу при заходе судна на посадку в аэропорт Алма-Аты. Воздушное судно летело в Алма-Ату из Нур-Султана, около 17:20 (14:20 мск) связь с бортом пропала. После этого была объявлена тревога, аварийно-спасательные службы аэропорта направились на место инцидента. По предварительным данным, самолет упал в торце взлетно-посадочной полосы.

В республиканском МЧС сообщили, что в результате авиакатастрофы погибли четыре человека, еще двое выжили и были госпитализированы. На месте крушения, по данным ведомства, работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алма-Аты.

В авиационной службе комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, в свою очередь, уточнили, что потерпевший крушение Ан-26 принадлежал именно этому ведомству.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои соболезнования семьям погибших и поручил установить причины крушения, пишет «Газета.ru».

В пресс-службе главной военной прокуратуры республики отметили, что расследование происшествия начато по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним» Уголовного кодекса Казахстана, передает «Интерфакс-Казахстан».