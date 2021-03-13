Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии

Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Тотиги на острове Хонсю, сообщило агентство Kyodo в субботу, 13 марта.

Мертвых кур обнаружили на одной из птицеферм, генетический анализ подтвердил наличие у погибших птиц вируса птичьего гриппа. Будет уничтожено поголовье в 77 тыс. кур, уточняет ТАСС.

Власти ввели карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе 3-километровой зоны вокруг фермы, где были обнаружены очаги заболевания.

20 февраля в России подтвердили первые случаи инфицирования людей вирусом птичьего гриппа. Он был обнаружен у семи сотрудников птицефабрики, которая расположена на юге страны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что данные о заражении людей направлены во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пишет «Газета.ру».

Позднее в пресс-службе губернатора Астраханской области сообщили, что сотрудники птицефабрики прошли лечение, их здоровью ничего не угрожает.

26 февраля в ВОЗ отметили, что риск передачи новой разновидности птичьего гриппа A(H5N8) от человека к человеку в России остается низким.