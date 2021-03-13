Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле на Ставрополье

Самолет Ан-2, летевший из Минеральных Вод в Камышин (Волгоградская область), совершил вынужденную посадку в поле в районе села Левокумка Ставропольского края. Об этом в субботу, 13 марта, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Уточняется, что причиной такого маневра стало снижение уровня масла в двигателе. В момент инцидента на борту воздушного судна находились два члена экипажа. При вынужденной посадке никто не пострадал, а сам самолет не получил повреждений.

«Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего», — добавили в ведомстве.

Ранее в этот же день военный самолет Ан-26 потерпел крушение в Алма-Ате. Воздушное судно упало в торце взлетно-посадочной полосы местного аэропорта. В результате происшествия погибли четыре человека. Еще двое были госпитализированы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причину авиакатастрофы.