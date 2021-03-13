Бывший вице-президент США Майкл Пенс стал дедушкой

Бывший вице-президент США Майкл Пенс и его жена Карен объявили о рождении первой внучки. Об этом супруги сообщили в субботу, 13 марта, на странице в Twitter.

Карен Пенс поделилась в соцсети фотографиями с мужем, где они обнимают новорожденную.

«Очень рада объявить о прибытии нашей первой внучки Эйвери Грейс Пенс», — подписала она снимок.

Дату рождения девочки супруги не сообщили, отметив, что малышка родилась на этой неделе у их сына Майкла. Новорожденная и ее родители чувствуют себя хорошо.

Полномочия Майкла Пенса в качестве вице-президента США завершились 20 января в полдень по местному времени (20:00 мск). Известно, что политик оставил записку своей преемнице Камале Харрис.