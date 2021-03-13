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Во Франции задержали планировавших теракты подростков
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Во Франции задержали планировавших теракты подростков

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Сотрудники Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI) задержали двух подростков 17 и 18 лет в рамках антитеррористических расследований. Об этом сообщает в субботу, 13 марта, Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным издания, один из подростков был задержан в коммуне Мант-ла-Жоли, другой — в Марселе. Они обвиняются в «организации преступного сообщества с целью терроризма». Следователи утверждают, что один из задержанных состоял в Telegram-канале, где высказывались идеи радикального характера, там же были обнаружены и его сообщения о «возмездии».

Газета отмечает, что юноши уже предстали перед судом.

9 марта полиция французского Лиона задержала 11-летнего мальчика по подозрению в причастности к угрозам в адрес мэра коммуны Рийе-ля-Пап.

Александр Венсанде, глава французской коммуны, 6 марта опубликовал на странице в Facebook фотографию записи на стене с угрозой от предполагаемого злоумышленника, в которой говорилось о «возможной отрезанной голове и пожаре в муниципалитете». В тот же день местная полиция сообщила о задержании «одного из подозреваемых».

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