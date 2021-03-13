Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

Падчерица народного артиста России Стахана Рахимова Татьяна в субботу, 13 марта, сообщила, что намерена похоронить отчима рядом с его супругой и ее матерью певицей Аллой Йошпе на Востряковском кладбище в Москве.

При этом назвать точную дату погребения она не смогла, так как из-за подготовки документов она может быть перенесена на более поздний срок. Как объяснила родственница артиста, Рахимов скончался ранее в этот же день в Боткинской больнице, где еще не успели приготовить документы для морга, который уже закрыт до понедельника.

«Поэтому, если я всё успею в понедельник организовать — и все документы в морге, и в МФЦ, и потом поехать на кладбище договариваться по поводу места… Если я всё за понедельник успею сделать, то похороны будут во вторник (16 марта. — Ред.), а не успею — тогда, к сожалению, в среду (17 марта. — Ред.)», — приводит ее слова Пятый канал.

Татьяна отметила, что рядом с могилой ее матери есть место для захоронения отчима и она намерена пригласить на траурную церемонию муллу, чтобы похоронить Рахимова по мусульманскому обряду, в соответствии с его вероисповеданием.

Ранее в этот же день падчерица Рахимова рассказала, что причиной смерти эстрадного певца стали последствия проблем с почками и сердцем. Кроме того, по ее словам, на артиста сильно повлияла кончина его супруги певицы Аллы Йошпе, которая умерла 30 января.

О смерти Рахимова на 84-м году жизни ранее в субботу сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн.

Артист родился в 1937 году в Узбекистане. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, Рахимов проводил там много времени. Позже вместе с матерью он переехал в Москву, где поступил в Московский энергетический институт.

В 1960 году Рахимов познакомился с будущей женой Аллой Йошпе, спустя три года они начали вместе выступать на сцене. Позже им запретили проводить выступления, концертную деятельность дуэт возобновил в конце 1980-х.

В 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России, пишет «Газета.ру».