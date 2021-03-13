Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU
Мир
Два человека выжили при крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Общество
Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман
Спорт
В ОКР выразили готовность предложить новую композицию вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Спорт
Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России
Мир
Во Франции задержали планировавших теракты подростков
Общество
Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Падчерица народного артиста России Стахана Рахимова Татьяна в субботу, 13 марта, сообщила, что намерена похоронить отчима рядом с его супругой и ее матерью певицей Аллой Йошпе на Востряковском кладбище в Москве.

При этом назвать точную дату погребения она не смогла, так как из-за подготовки документов она может быть перенесена на более поздний срок. Как объяснила родственница артиста, Рахимов скончался ранее в этот же день в Боткинской больнице, где еще не успели приготовить документы для морга, который уже закрыт до понедельника.

«Поэтому, если я всё успею в понедельник организовать — и все документы в морге, и в МФЦ, и потом поехать на кладбище договариваться по поводу места… Если я всё за понедельник успею сделать, то похороны будут во вторник (16 марта. — Ред.), а не успею — тогда, к сожалению, в среду (17 марта. — Ред.)», — приводит ее слова Пятый канал.

Татьяна отметила, что рядом с могилой ее матери есть место для захоронения отчима и она намерена пригласить на траурную церемонию муллу, чтобы похоронить Рахимова по мусульманскому обряду, в соответствии с его вероисповеданием.

Ранее в этот же день падчерица Рахимова рассказала, что причиной смерти эстрадного певца стали последствия проблем с почками и сердцем. Кроме того, по ее словам, на артиста сильно повлияла кончина его супруги певицы Аллы Йошпе, которая умерла 30 января.

О смерти Рахимова на 84-м году жизни ранее в субботу сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн.

Артист родился в 1937 году в Узбекистане. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, Рахимов проводил там много времени. Позже вместе с матерью он переехал в Москву, где поступил в Московский энергетический институт.

В 1960 году Рахимов познакомился с будущей женой Аллой Йошпе, спустя три года они начали вместе выступать на сцене. Позже им запретили проводить выступления, концертную деятельность дуэт возобновил в конце 1980-х.

В 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России, пишет «Газета.ру».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021