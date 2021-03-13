Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU
Мир
Два человека выжили при крушении Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Общество
Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман
Спорт
В ОКР выразили готовность предложить новую композицию вместо гимна РФ
Наука
NASA сообщило о работе астронавтов в открытом космосе
Спорт
Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в матче 22-го тура чемпионата России
Мир
Во Франции задержали планировавших теракты подростков
Общество
Названы предварительные дата и место похорон Рахимова

Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из создателей театрального фестиваля «Пять вечеров», бывший руководитель театра «На Литейном», актер, режиссер и сценарист Александр Гетман умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается 13 марта на странице театра в Facebook.

Последний романтик: умер Андрей Мягков
Великий актер умел найти высокий трагизм в комедийных ролях

Отмечается, что артист скончался накануне, 12 марта.

«Свой актерский путь Александр Гетман начал в Рижском театре русской драмы и был отмечен критиками за выразительные данные, тонкое чувство стиля», — говорится в сообщении.

Гетман руководил театром «На Литейном» 15 лет.

Александр Гетман родился в 1939 году, окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Получив второе образование, ставил спектакли, в том числе в Ленинградском театре драмы и комедии (в настоящее время — театр «На Литейном»). В годы его руководства постановки театра были отмечены тремя премиями «Золотая маска», пятью высшими театральными премиями Петербурга «Золотой софит» и Государственной премией.

В начале 2000-х Гетман стал сооснователем театрального фестиваля «Пять вечеров» имени драматурга и сценариста Александра Володина.

О времени и месте прощания с деятелем культуры будет объявлено дополнительно.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021