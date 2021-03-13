Умер один из создателей фестиваля «Пять вечеров» Александр Гетман

Один из создателей театрального фестиваля «Пять вечеров», бывший руководитель театра «На Литейном», актер, режиссер и сценарист Александр Гетман умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается 13 марта на странице театра в Facebook.

Отмечается, что артист скончался накануне, 12 марта.

«Свой актерский путь Александр Гетман начал в Рижском театре русской драмы и был отмечен критиками за выразительные данные, тонкое чувство стиля», — говорится в сообщении.

Гетман руководил театром «На Литейном» 15 лет.

Александр Гетман родился в 1939 году, окончил актерский и режиссерский факультеты Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Получив второе образование, ставил спектакли, в том числе в Ленинградском театре драмы и комедии (в настоящее время — театр «На Литейном»). В годы его руководства постановки театра были отмечены тремя премиями «Золотая маска», пятью высшими театральными премиями Петербурга «Золотой софит» и Государственной премией.

В начале 2000-х Гетман стал сооснователем театрального фестиваля «Пять вечеров» имени драматурга и сценариста Александра Володина.

О времени и месте прощания с деятелем культуры будет объявлено дополнительно.